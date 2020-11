Garfagnana



Tari, riduzioni a favore delle attività commerciali a San Romano

lunedì, 30 novembre 2020, 15:19

Il comune di San Romano in Garfagnana ha pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi finalizzati al contenimento dei danni economici subìti dalle attività -utenze non domestiche a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

“Oltre alle esigenze sanitarie – commenta il sindaco di San Romano Raffaella Mariani – purtroppo dobbiamo fronteggiare le problematiche economiche legate all’emergenza Covid -19. Il comune metterà in campo tutte le misure possibili per sostenere la tenuta economica e il futuro sviluppo del territorio, stando sempre al fianco del tessuto economico locale”,

L’avviso riguarda tutte le attività economiche iscritte al ruolo TARI, e prevede il rimborso della tariffa per l’anno 2020, in due modalità: la misura 1 – riservata alle attività commerciali e terziarie che sono state assoggettate a chiusura obbligatoria e non volontaria, durante l’emergenza Covid-19- prevedendo uno sgravio del 50%; la misura 2 è invece riservata alle attività commerciale non chiuse ma che hanno comunque subito gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica. – prevedendo uno sgravio del 35%.

La domanda per accedere al contributo dovrà essere redatta sull’apposito modulo allegato all’avviso e pervenire al comune di San Romano in Garfagnana entro e non oltre il giorno 13.01.2021

Tutta la documentazione è reperibile sul sito istituzionale dell’ente.