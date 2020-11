Garfagnana



Toscana: obiettivo zona gialla per Natale

venerdì, 27 novembre 2020, 14:41

Nulla di ufficiale al momento. Bisognerà tenere sotto controllo i dati dei contagi giorno per giorno, ma uno spiraglio di speranza c'è. Ed a confermarlo è stato il governatore della Toscana Eugenio Giani che oggi, in un video girato a Firenze, si è detto fiducioso nel declassamento della nostra regione a zona arancione e, chissà, pure zona gialla entro Natale.



"Stamani ne ho parlato col ministro Speranza - ha dichiarato -. Oggi la Toscana è zona rossa e deve esserlo per 14 giorni. Siamo partiti il 15 novembre e questo periodo finirà domenica prossima (29 novembre). A quel punto farò un provvedimento che porta fino al 3 dicembre (giovedì). Venerdì 4 dicembre il ministro potrà firmare l'ordinanza per riportare la Toscana in zona arancione. Dobbiamo avere pazienza. Se i dati poi saranno buoni, non escludo che la Toscana possa tornare in zona gialla per festeggiare il Natale".