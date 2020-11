Garfagnana



Un saturimetro per ogni famiglia a Vagli: plaude la Lega

mercoledì, 25 novembre 2020, 08:27

Il commissario della Lega Salvini Premier Mediavalle e Garfagnana, Luigi Pellegrinotti, che è anche consigliere di maggioranza del comune di Vagli Sotto, assieme al referente Lega Garfagnana Pierluigi Grandini, si dichiara molto soddisfatto in merito alla decisione dell'amministrazione comunale di Vagli di regalare un saturimetro a tutte le famiglie residenti nel territorio comunale.

Pellegrinotti afferma: "Come consigliere sono soddisfatto di questo gesto da parte dell'amministrazione comunale di dotare tutte le famiglie del comune di Vagli di un saturimetro, strumento importante per tenere sotto controllo la concentrazione di ossigeno nel sangue, oltre ad altri parametri importanti, considerato il momento particolare in cui ci troviamo a vivere, a causa del virus". "Un gesto - prosegue Pellegrinotti - che dimostra come l'amministrazione comunale di Vagli sia sempre attenta e pronta a dare risposte concrete ai suoi cittadini".



Pellegrinotti si augura che anche altre amministrazioni della nostra Valle, possano fare la stessa cosa per aiutare i loro cittadini. Il referente della Lega in Garfagnana, Pierluigi Grandini, aggiunge: "Vagli è sempre stata una realtà molto impegnata sul territorio e, in questi anni, l'amministrazione comunale ha dimostrato non solo con le parole, ma con fatti, il proprio operato nel nostro comune".



Prosegue: "E' sotto gli occhi di tutti il lavoro svolto da questa e dalle passate amministrazioni, il comune di Vagli ha operato bene in molti settori, dal turismo, alle infrastrutture, dando una immagine molto positività sia a livello locale, regionale e nazionale. L'immagine di Vagli e del suo territorio è stata portata anche fuori dai confini nazionali". "Di questo ne sono molto orgoglioso - prosegue Grandini - perché nel nostro comune sono giunti migliaia di turisti, portando ricchezza, non solo a Vagli ma anche in tutta la Garfagnana".



Infine anche Grandini si augura che altri comuni della Valle, prendendo spunto da quanto fatto dall'amministrazione di Vagli, possano mettere a disposizione dei loro cittadini questo strumento molto utile per supportarli, nella prevenzione al Covid-19.

Daniele Venturini