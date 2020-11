Garfagnana



Una zona arancione che somiglia ad un lockdown: “Incubo senza fine”

martedì, 10 novembre 2020, 11:41

di simone pierotti

Zona gialla, ultimo giorno: da domattina la Toscana diventa, per il momento, zona arancione con un inasprimento delle limitazioni. La chiusura delle attività di ristorazione e bar (a parte l’asporto) e il divieto di spostamento, se non per motivi indifferibili, tra un comune e l’altro, riporta le lancette dell’orologio indietro di alcuni mesi. Non è un vero e proprio lockdown ma è molto vicino, così la pensano tanti esercenti della Garfagnana.

“E’ un 2020 da incubo – esordisce Federico Turri dell’hotel ristorante La Lanterna – e non vediamo ancora la fine. Personalmente ho registrato un calo di fatturato di oltre il 60%. Abbiamo perso molto con la ristorazione e la mancanza di cerimonie, abbiamo “resistito” con l’attività di albergo. Da domani sarà aperto l’hotel, con possibilità di servire i pasti ai clienti. Si lavora, ovviamente, ma niente di paragonabile agli anni passati. Impossibile lavorare così, con un continuo stillicidio di leggi e restrizioni. A mio avviso era meglio fare un lockdown generale di un mese per rifare le feste in maniera più tranquilla”.

Per il bar trattoria “Il Brillo Parlante” (l’ex bar biglietteria della Clap di Castelnuovo) domani ricorre il secondo anniversario dell’apertura, ma non c’è alcuna voglia di festeggiare. Monica Bertoncini è sconsolata: “La nostra attività lavorava soprattutto con gli studenti e gli operai. Adesso non facciamo quasi più nemmeno i biglietti per i pullman. Sono davvero affranta, noi non molliamo, andiamo avanti, cosa possiamo fare se non adeguarci alle leggi? Le conseguenze colpiscono tutte le attività commerciali, perché se non c’è gente in giro, non lavora più nessuno, oltre ai bar e ai ristoranti”.

Situazione difficile, ai limiti del drammatico per l’area degli impianti sportivi di Castelnuovo. Con le scuole chiuse, con gli uffici che, da marzo, lavorano in maniera limitata, senza le attività sportive, per le attività della zona i numeri sono pesanti. “Sto valutando le varie opzioni – commenta Maurizio Lemmi del bar pizzeria Da Maury – ma è evidente che da domani mi conviene rimanere chiuso. Penso che aprirò soltanto il venerdì e il sabato per l’asporto serale. Senza scuole, senza sport e con uffici con presenze ridotte, l’impatto sul mio lavoro è enorme. Adesso attendiamo gli aiuti di Stato, anche se i fondi non copriranno le nostre perdite”.

“Ci risiamo – è l’amaro commento di Stefano del Bar Aurora Dal Nando – anzi è peggio di prima. Sono costretto a rimettere in casa integrazione i dipendenti, mi piange il cuore. Noi siamo passati da una quasi normalità, se pur con grandi sacrifici da parte nostra, alla chiusura a mezzanotte e poi alle 18, infine dobbiamo richiudere! Adesso ci ritroviamo con i fornitori dei mesi estivi da pagare e senza entrate, mi auguro che i contributi dello Stato arrivino velocemente perché siamo vicini ad una catastrofe. Da domani terrò aperta solo la tabaccheria e rimarrò soltanto io”.

Tempi difficili anche per Gianni Dini, ristoratore del Baretto: “Da domani faremo solo asporto, sia a pranzo che a cena, o almeno ci proveremo. Il 2020 è stato pesante, inutile nasconderci, con un calo di fatturato del 77%. Persi i mesi di primavera, persi tutti gli eventi e le festività, in estate abbiamo lavorato con le limitazioni”.