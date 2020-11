Garfagnana



Unione dei Comuni: servizi attivi e continuativi per l’emergenza Coronavirus

lunedì, 2 novembre 2020, 15:14

In relazione alle nuove disposizioni ministeriali per il contenimento della diffusione del Coronavirus, l’Unione Comuni Garfagnana ha ripreso in maniera continuativa i servizi fondamentali di presidio e assistenza del territorio in caso di emergenza.

Il Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile della Garfagnana, situato in Loc. Orto Murato a Castelnuovo di Garfagnana, è operativo con un servizio di reperibilità contattando il num. 0583/641308 oppure via email coigarfagnana@gmail.com.

Svolge la funzione di coordinamento tra gli Enti locali, si rapporta con la Provincia di Lucca e gli uffici preposti dell’USL per la gestione delle emergenze COVID-19. La sala operativa gestisce la funzione volontariato con cui vengono coordinate le associazioni del territorio che fanno parte della Protezione Civile per l’assistenza alla popolazione, la funzione di materiali e mezzi per il reperimento di attrezzature che si possono rendere necessarie, quella di segreteria organizzativa per i rapporti con i Comuni e gli uffici dell’USL.

In questa nuova delicata fase, a partire dal 26 ottobre la Regione Toscana ha iniziato la consegna di mascherine in TNT ( tessuto non tessuto). La Provincia di Lucca ha conseguentemente provveduto a inviarne n. 98.000 all’Unione Comuni Garfagnana che ha predisposto tramite l’associazione ANAI Garfagnana la consegna ai Comuni della Garfagnana in base alla popolazione. La prima fornitura si completerà nelle prossime ore con l’arrivo di ulteriori 38.000 mascherine, che l’Unione distribuirà alle amministrazioni comunai, le quali hanno già provveduto a comunicare alle rispettive popolazioni le modalità di consegna.

Si ricorda inoltre che il Sevizio di Polizia Locale dell’Unione Comuni Garfagnana, raggiungibile al num. 0583/644949, è attivo sul territorio con pattuglie che vigilano sul territorio per i propri compiti di istituto e per il rispetto delle disposizioni per l’emergenza Coronavirus con attività di sorveglianza in tutti i Comuni componenti escluso Gallicano e compreso Vagli Sotto.