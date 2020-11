Garfagnana



Uniti per Gallicano: "La maggioranza si confronti sulla sanità"

domenica, 22 novembre 2020, 18:58

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" incalza il primo cittadino David Saisi e la sua amministrazione sul tema della sanità in Valle del Serchio.



"Durante una diretta Facebook degli scorsi giorni - attacca il gruppo -, i nostri amministratori, parlando di sanità della valle e del destino dei nostri ospedali, hanno affermato orgogliosamente che loro, essendo liberi e non legati a nessun carro politico, potevano esprimere la loro opinione liberamente. Finalmente, potremmo dire! Dopo programmi elettorali e relazioni programmatiche di due mandati che non hanno mai toccato l'argomento e dopo che per anni la nostra amministrazione ci ha sempre risposto che la materia sanitaria non era di loro competenza nonostante i ripetuti inviti, ad interessare il consiglio comunale".



"Siamo pertanto in attesa - concludono i consiglieri - di conoscere l'opinione della maggioranza per poterla confrontare con le nostre idee e verificare se sia possibile trovare un punto di sintesi per una politica sanitaria condivisa. Per ora tutto ciò non è stato possibile per la perdurante latitanza del sindaco e della giunta su un tema tanto importante".