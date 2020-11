Vagli, l'amministrazione consegna un saturimetro ad ogni famiglia

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 20 novembre 2020, 19:14

Ultimo appuntamento del mese, il 26 novembre alle ore 21, per i Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio,con la presentazione del libro di Corrado Leoni – “Ma’ecchia. L’ape regina” (Kimerik, Patti, 2016), presente l’autore

venerdì, 20 novembre 2020, 16:43

Esteso fino alle ore 20 di domani il codice giallo per vento. La sala operativa unificata della protezione civile regionale comunica che la criticità riguarderà quasi tutta la regione ad eccezione di alcune aree settentrionali

venerdì, 20 novembre 2020, 16:24

Sono circa 8.000 i bambini e adolescenti toscani che sono risultati positivi al Coronavirus da inizio pandemia a oggi, senza che, per fortuna, vi siano stati decessi

venerdì, 20 novembre 2020, 16:20

E’ Daniele Benvenuti, responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, ad illustrare il chiarimento ricevuto sulla questione degli spostamenti intercomunali per usufruire di servizi

venerdì, 20 novembre 2020, 15:05

Nel dettaglio: Pescaglia 3, Bagni di Lucca 4, Barga 2, Borgo a Mozzano 6, Camporgiano 2, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 5, Fabbriche di Vergemoli 3, Gallicano 1, Minucciano 2, Pieve Fosciana 1, Sillano Giuncugnano 2, Villa Collemandina 1

venerdì, 20 novembre 2020, 14:58

In Toscana sono 90.884 i casi di positività al Coronavirus, 2.207 in più rispetto a ieri (1.471 identificati in corso di tracciamento e 736 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,5% in più rispetto al totale del giorno precedente