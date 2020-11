Valle del Serchio: 18 nuovi casi Covid

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 1 novembre 2020, 13:18

In Toscana sono 46.642 i casi di positività al Coronavirus, 2.379 in più rispetto a ieri (1.962 identificati in corso di tracciamento e 417 da attività di screening). I nuovi casi sono il 5,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 31 ottobre 2020, 17:14

I titolari delle palestre sono amareggiati perchè hanno speso tanti soldi, seguito i protocolli e le regole del Dpcm per poi vedersi costretti a chiudere. Foto di Ciprian Gheorghita

sabato, 31 ottobre 2020, 15:37

Nel dettaglio: Pescaglia 1, Bagni di Lucca 7, Barga 7, Borgo a Mozzano 5, Camporgiano 1, Castelnuovo Garfagnana 4, Coreglia Antelminelli 6, Fabbriche di Vergemoli 2, Piazza al Serchio 1, San Romano in Garfagnana 4

sabato, 31 ottobre 2020, 15:06

In Toscana sono 44.263 i casi di positività al Coronavirus, 2.540 in più rispetto a ieri (2.085 identificati in corso di tracciamento e 455 da attività di screening). I nuovi casi sono il 6,1% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 31 ottobre 2020, 11:22

Roberto Tamagnini (Fratelli d'Italia) si appella al senso di responsabilità dei più giovani e all'uso responsabile della mascherina per la festa di Halloween

venerdì, 30 ottobre 2020, 22:36

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, a Gallicano, dove una donna di 94 anni, Ida Martinelli, ha perso la vita a seguito di un incendio sviluppatosi nella cucina della sua abitazione in via 1 maggio