A Maria Enrichetta Cavani di Castiglione il premio per la migliore befanata

giovedì, 31 dicembre 2020, 16:45

Saranno 4.100 i vigili del fuoco in servizio operativo la notte di Capodanno, cui si aggiunge il personale presente nei 265 distaccamenti volontari dislocati su tutto il territorio nazionale

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:58

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico del reticolo minore che scatterà alle 18 di oggi, giovedì 31 dicembre, nelle le aree nord-occidentali per poi estendersi, dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani venerdì 1 gennaio, a gran parte della...

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:49

Nella tarda mattinata l'assessore alle infrastrutture della Regione Toscana, Stefano Baccelli, il sindaco Michele Giannini, la geometra Valentina Vannetti dell'ufficio tecnico comunale, e altri tecnici, si sono recati in località La Madonnina di Fornovolasco dove questa notte si è verificato una frana di grosse dimensioni

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:44

Nel dettaglio ecco i nuovi contagi in Valle del Serchio: Bagni di Lucca 1, Barga 1, Borgo a Mozzano 6, Minucciano 1, Molazzana 1

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:42

In Toscana sono 120.328 i casi di positività al Coronavirus, 632 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 106.977 (88,9% dei casi totali)

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:07

Sul sito istituzionale del comune di San Romano in Garfagnana sono stati pubblicati alcuni contributi scientifici sulla frana che 100 anni fa portò all'abbandono del piccolo borgo