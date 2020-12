Garfagnana



Ambulanti, dalla Regione la proroga alle concessioni fino al 2032

giovedì, 10 dicembre 2020, 16:32

Il rinnovo delle concessioni per gli ambulanti fino al 2032 è realtà. Ieri il via libera della giunta regionale dopo la pubblicazione delle linee guida del ministero con una delegazione di operatori di Anva Toscana Nord che hanno atteso la firma di fronte alla sede della riunione insieme al presidente nazionale Maurizio Innocenti.



“E’ stato lo stesso assessore Leonardo Marras – commentano il presidente Anva Toscana Nord Leonetto Pierotti ed il responsabile Claudio Del Sarto – a scendere per comunicarci l’avvenuta firma. Si tratta del compimento di un lavoro iniziato ormai due anni fa con l’approvazione del tacito rinnovo delle concessioni in Toscana, unica in Italia, che ha dato il via ad un percorso nazionale e che oggi si chiude in Toscana con grande soddisfazione delle imprese e della nostra associazione”. Per le imprese del settore la fine di un incubo. Ancora Pierotti e Del Sarto. “Si mette alle spalle le incertezze ed i timori degli ultimi anno con il superamento di una norma che qualcuno aveva voluto applicare senza considerarne le conseguenze in termine di occupazione e sussistenza economica per migliaia di famiglie. Con questo atto, si pone definitivamente fine ad una assurda normativa europea che per più di dieci anni ha tenuto la categoria nella più assoluta incertezza e preoccupazione sul proprio futuro. Siamo davvero orgogliosi – sottolineano – del lavoro svolto da Anva sia a livello regionale che nazione per risolvere il problema, senza ricorrere a facili slogan ma perseguendo la concretezza ed i fatti ci hanno dato ragione”.



Ed a proposito di fatti Pierotti e Del Sarto si soffermano su Lucca. “Anche in questo caso contano i fatti e non le parole con servono solo a strappare qualche minuto di notorietà. A Lucca i fatti, per Anva, sono la proroga al 2021 dell’accesso dei furgoni Euro 0 nel centro storico (con particolare riferimento agli operatori del mercato dell’antiquariato) ottenuta grazie al dialogo con il Comune e la Regione, l’ottenimento di due mercati straordinari il 13 ed il 20 e per quanto riguarda le concessioni l’avvio delle pratiche già concordato con l’ufficio Suap”.