Garfagnana : diecimo



Ancora un fine settimana di scioperi alla Lucart

martedì, 1 dicembre 2020, 17:38

Ancora un fine settimana di scioperi alla Lucart di Diecimo e ancora una volta l'adesione dei lavoratori ha portato ai fermi produttivi del Converting e della Cartiera.



"Continua con determinazione - dichiarano RSU Lucart Diecimo, SLC CGIL Lucca, FISTEL CISL Toscana, UGL Chimici Lucca -, la risposta dei lavoratori al comportamento di Lucart, che ricordiamo, è l'unica azienda del settore cartario lucchese, che ha provocatoriamente impedito il rinnovo del Contratto aziendale interrompendo il tavolo di trattativa. Ribadiamo anche e lo faremo fino allo sfinimento, che Lucart, a nostro avviso, è l'unica azienda del distretto cartario che ha fatto ricorso alla CIG – COVID, scaricando sui lavoratori e sull'INPS costi che potevano essere invece sostenuti dall'azienda, come hanno fatto le altre aziende del comparto cartario".



"Aumenta - affermano le sigle - tra i lavoratori la rabbia nei confronti dell'azienda perché è inevitabile il confronto tra il senso di responsabilità e attaccamento al lavoro da loro tenuto in tutti questi mesi di pandemia da COVID 19 e quello invece dell'azienda rivolto esclusivamente alla compressione dei loro salari. E tutto questo si cala in un contesto, quello del distretto cartario, nel quale si stanno rinnovando accordi integrativi aziendali che riconoscono ai lavoratori adeguati riconoscimenti salariali, senza contrapposizioni e senza dover ricorrere allo sciopero e tutte aziende, va ribadito, che non hanno scaricato sui propri dipendenti i cali di volumi di alcune produzioni e le incertezze create dalla pandemia".



"Lucart - concludono - potrebbe anche guardare fuori dal suo fortino immaginario e rivolgere lo sguardo verso un altra azienda, anch'essa una multinazionale a guida familiare. Infatti in LUXOTTICA, della famiglia Del Vecchio, la proprietà e il gruppo dirigenziale hanno deciso di dimezzarsi i compensi e le retribuzioni per integrare al 100% la perdita salariale subita dai lavoratori in CIG – COVID, e va sottolineato come in quel comparto la crisi dovuta al COVID è arrivata davvero. Ma si sa, ci sono aziende e aziende, proprietà e proprietà. Ma Lucart continui se vuole a caratterizzarsi negativamente rispetto al resto del mondo, i lavoratori continueranno, sostenuti dalle loro rappresentanze sindacali, con le loro iniziative di lotta e non si fermeranno fino a quando non si arriverà ad un accordo che riconosca loro un giusto e onesto adeguamento salariale".