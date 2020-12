Garfagnana : castiglione di garfagnana



Annullato il concerto per l'ultimo dell'anno di A.M.A. CULTURA

domenica, 27 dicembre 2020, 11:37

Annullato il concerto per l'ultimo dell'anno di A.M.A. CULTURA, diventato un appuntamento fisso grazie alla collaborazione con la Pro loco di Castiglione di Garfagnana, riscuotendo sempre un grande successo.



"Purtroppo quest'anno - dichiarano gli organizzatori - non potremo festeggiare insieme l'ultimo giorno dell'anno come abbiamo sempre fatto dalla nostra costituzione: non ci sarà il concerto con i grandi classici di capodanno, il brindisi nel sagrato della chiesa di San Michele, gli abbracci e i baci prima di andare al cenone in famiglia o con gli amici. Vogliamo comunque rimanere vicini ai nostri soci e al nostro caro pubblico augurando di ritrovare il piacere di stare insieme e un felice 2021".