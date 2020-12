Garfagnana



Auguri di Natale online per i "Giovedì al Museo"

domenica, 6 dicembre 2020, 16:51

Auguri di Natale online per l’ultimo appuntamento del 2020 con i Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio: giovedì 10 dicembre alle ore 21 si terrà l’incontro Auguri dal Museo! con Andrea Campoli. Per assistere all’evento è necessario compilare il modulo al link: bit.ly/dicembremuseo per ricevere l’indirizzo necessario al collegamento. La serata alternerà la lettura di racconti sul Natale e sulla figura della Befana, scritti e interpretati da Andrea Campoli, ad alcune brevi fole a tema natalizio riprese dalla tradizione della narrazione orale del territorio garfagnino.

Andrea Campoli, nato a Castelnuovo di Garfagnana nel 1952, ha pubblicato i libri, editi da Garfagnana Editrice, La fontana dei pensieri e storie in rima (2016), La valle incantata (2017), Personaggi. Figure ed eccellenze della Garfagnana (2018), Apuani (2029), tutti dedicati al raccontodella sua amata Garfagnana, degli antichi sapori e mestieri, delle sue fole e dei personaggi che hanno onorato questo territorio. Ha ricevuto diversi riconoscimenti partecipando a premi letterari e vincendo il Concorso Poetico al “Festival Resistente” di Grosseto nel 2018. Dal 2005 Andrea Campoli è conosciuto anche con il nome di Tatone Contafole, a testimonianza della sua attività di raccontatore di fole garfagnine. Ultima pubblicazione, scritta a quattro mani con la moglie Marinella, “Antichi sapori apuani. Ricette e segreti”.