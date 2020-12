Garfagnana



Cascio promuove l'iniziativa della Caritas. Bertolini: "Abbiamo aderito con entusiasmo"

lunedì, 14 dicembre 2020, 22:16

di lorenzo fiori

Nonostante questo lungo periodo di inattività totale causa Covid, l'ASR Cascio sta comunque cercando di mantenere i suoi obbiettivi di volontariato come l'aiuto e la salvaguardia del paese ed inoltre di aderire a progetti utili al territorio o per le persone bisognose.



Proprio negli ultimi giorni, tale organizzazione, ha deciso di promuovere l'iniziativa di solidarietà della Caritas raccogliendo indumenti, generi alimentari, libri ecc. per poter confezionare le "Scatole di Natale Solidali". In alternativa è possibile fare una donazione, con la quale l'associazione acquisterà il materiale necessario. Si tratta di un progetto ideato della Caritas di Castelnuovo Garfagnana dove, riempiendo una semplice scatola, è possibile donare un po' di gioia alle tante famiglie in difficoltà in una fase molto complicata. Dell'ASR Cascio per informazioni, ed eventuali ritiri, è possibile contattare: Martina al 3400552698, Alice al 3405595729 o Alessandro al 3398260093. Il materiale dovrà essere consegnato entro sabato 19 dicembre.



Di seguito riportiamo le parole del presidente dell'associazione Alessandro Bertolini: "Il 2020 -esordisce Bertolini- è stato un anno durissimo ma abbiamo aderito, con entusiasmo, a questa iniziativa della Caritas, così come ad altre iniziative analoghe, per dare una mano a chi è più in difficoltà." "Un ringraziamento a tutti in anticipo -conclude il presidente- con la speranza che questo periodo natalizio ci apra le porte ad un 2021 più sereno e spensierato."