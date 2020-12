Garfagnana



Cashback di Natale: un successo anche in Valle, ma sono tanti i contrari

domenica, 27 dicembre 2020, 19:35

di simone pierotti

La moneta e i sistemi di pagamento elettronici, ormai da tempo, fanno parte della nostra vita quotidiana e, soprattutto in era covid, il loro utilizzo è aumentato. Effettuare pagamenti al dettaglio con una carta di credito o un pagobancomat è diventato un gesto naturale come bere un bicchier d’acqua: per questo, l’iniziativa lanciata dal Governo di riconoscere un premio in denaro (ovviamente limitato) per le transazioni elettroniche, ha riscontrato l’approvazione entusiasta di tanti cittadini.

Di tanti ma non di tutti: la questione ci ha incuriosito, soprattutto dopo che su una pagina facebook locale è stato lanciato il sondaggio sul cashback. Su 389 votanti, quindi un campione attendibile riferito alla Valle del Serchio, “solo” 216, ovvero il 55%, hanno ammesso di utilizzarlo e quindi di ritenerlo uno strumento positivo, mentre 108 cittadini si sono dichiarati contrari, altri 59 non lo usano perché lo ritengono difficile, addirittura 6 non sanno di cosa si parli.

A quest’ultima categoria appartengono, a nostro avviso, anche più persone, sicuramente coloro che non hanno dimestichezza, per ragioni magari anagrafiche, con i mezzi informatici, ma appartengono anche altre persone. Nei nostri “tour natalizi” tra le attività commerciali abbiamo trovato diversi esercenti che non sapevano di cosa stavamo parlando e confondevano il cashback con la lotteria degli scontrini, bollando quindi la nostra domanda in maniera negativa, dato che quest’altra iniziativa dello Stato comporterà una spesa.

Riteniamo molto strano che possa venire giudicata negativamente un’iniziativa che, invece, porta e non toglie soldi; incentivando, magari, il consumatore ad acquistare presso i negozi locali piuttosto che su store on-line o magari ad anticipare acquisti entro la fine dell’anno per avere diritto al cashback di Natale. Pregiudizio? Scarsa informazione? Sicuramente ci troviamo di fronte ad un mix di ciò, oltre all’idea che il teorico aumento delle transazioni a mezzo carta rispetto al contante comporterà un aumento dei costi delle commissioni bancarie per il commerciante. Idea, a nostro avviso, illusoria considerando che la maggior parte della gente utilizza le carte: il problema, purtroppo, sta a monte, nell’annus horribilis che tutto il settore delle partite iva sta attraversando e che quindi vede ogni iniziativa statale nociva alla propria attività.

Altro problema è rappresentato dall’informazione sbagliata e dalle fake news: il cashback non funziona, i soldi stanziati non basteranno per tutti, diversi sistemi di pagamento non riconoscono il bonus. Ecco tre affermazioni a cui cercheremo di fornire una spiegazione.

Effettivamente la registrazione all’iniziativa non è stata delle più semplici: intanto è necessaria un’identità digitale, che comporta di per sé una lunga registrazione sia on-line che di persona ad uno sportello; serve poi l’app IO nella quale inserire i propri sistemi di pagamento. Nei primi giorni si sono riscontrati grossi problemi di registrazione ma sono stati superati col tempo. Altro problema è il mancato riconoscimento di alcuni sistemi o carte, e su questo punto i tecnici stanno lavorando per portare il sistema a regime con il vero e proprio cashback 2021.

Le statistiche parlano chiaro: sono 5 milioni e 300mila le persone iscritte al sistema cashback, con circa 8 milioni e mezzo di strumenti inseriti, e 22 milioni di transazioni eseguite.

Si dice che i soldi stanziati dallo Stato non basteranno: sarebbe vero se tutte le oltre 5 milioni di persone arrivassero a maturare 150 euro, perché il totale a disposizione ammonta a 228 milioni di euro. Non è così! Al giorno 24 dicembre, sono stati maturati “solo” 37 milioni di euro (si considerano soltanto coloro che hanno superato la soglia delle 10 transazioni) e, se prendiamo anche coloro che hanno già fatto spese ma che devono ancora raggiungere quota 10, arriveremmo a 90 milioni di euro. Insomma, più di 5 milioni di persone registrate, ma solo una parte utilizza la app.

Altra problematica è rappresentata dai sistemi di pagamento che non concorrono a regalare il bonus: ovviamente i pagamenti on-line non contano ma attenzione soprattutto al circuito Maestro. Il consiglio accorato è quello di specificare sempre all’esercente, a costo che questo vi prenda per matti, di utilizzare il circuito pagobancomat invece che quello Maestro. Ovviamente, non sempre si riesce ad evitare l’errore, e quindi è evidente che i fondi stanziati non solo saranno sufficienti, ma che avanzeranno!