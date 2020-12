Garfagnana : castiglione



"C'è troppa neve e nessuno la rimuove": isolata e costretta dal Comune ad abbandonare la propria casa, ma lei si ribella e fa ricorso al prefetto

venerdì, 18 dicembre 2020, 19:55

di aldo grandi

La protagonista di questa incredibile storia di cattiva amministrazione si chiama Maria Angela Rossi, ha 68 anni e, da circa un anno è tornata a vivere nel luogo natìo, S. Pellegrino in Alpe, ma il sindaco le ha ordinato di togliere le tende e andarsene - ma dove? - fino al 31 marzo 2021.

A causa delle forti nevicate di questi ultimi giorni la strada forestale S. Pellegrino in Alpe-Burigone-Pratobello che conduce all'abitazione della donna e del figlio che con lei vive, a quota 1500 metri, è stata sommersa e i due occupanti la casa sono rimasti isolati. "Dopo alcuni giorni nei quali siamo stati in attesa di ricevere aiuti e, soprattutto, di qualcuno che spalasse via la neve liberando la strada, abbiamod eciso di chiamare i carabinieri di Castiglione che sono intervenuti. A quel punto il Comune tramite il sindaco Daniele Gaspari ha disposto, in qualità di responsabile della protezione civile per il territorio, la rimozione della neve, ma, al contempo, ha anche emesso una ordinanza con cui ci intima di abbandonare la casa e di non farvi ritorno fino al 31 marzo 2021".

E' molto, ma molto arrabbiata ed è un eufemismo la signora Rossi la quale è nata a San Pellegrino in Alpe 68 anni fa e che questa casa ha ristrutturato spendendoci su una fortuna pur di tornare a viverci dopo essere rimasta vedova del marito con cui viveva a Fucecchio.

La strada in questione era stata regalata dalla famiglia Rossi oltre cinquant'anni fa prima al corpo forestale dello stato, quindi alla comunità montana e, successivamente e ancora oggi, è di proprietà dell'Unione dei comuni della Garfagnana la quale ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e alla spalatura della neve. Cosa che, però, evidentemente si è guardata bene dal fare costringendo il sindaco, per forza di cose e a tutela della incolumità delle due persone, a intervenire.

La domanda è d'obbligo: ma cosa ci sta a fare l'Unione dei comuni della Garfagnana con tutti i contributi che percepisce se non riesce nemmeno a spalare via la neve da una strada di proprietà? La signora Rossi, ovviamente, ha fatto ricorso tramite il proprio avvocato al prefetto e, nel caso, sarà pronta a farlo anche di fronte al Tar. "Questa è la casa dove ho scelto di andare a vivere - dice - e non voglio saperne di andarmene. tanto più che il sindaco dovrebbe indicarmi anche una valida alternativa cosa che, fino ad oggi, non ha fatto. E' chiaro che l'Unione dei Comuni della Garfagnana dovrebbe provvedere, ma non fa nulla. E io cosa posso farci? Poi si lamentano se la gente abbandona la montagna. Io qui ci sono nata e qui voglio restare".