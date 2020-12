Garfagnana



Coltelli (Pd): "Da Puglia parole che fanno rabbrividire"

mercoledì, 23 dicembre 2020, 18:04

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del segretario comunale del Pd di Vagli Sotto perché siamo abituati a dare voce a tutti coloro che, quando aprono la bocca o prendono in mano la penna, dimostrano di essere onesti. A chi ci ha accusato di non aver parlato di una cena tra esponenti leghisti o di averla pubblicata e di essercene dimenticati, diciamo una volta per tutte che, per quello che abbiamo potuto appurare, il consigliere regionale Montemagni non ha mai organizzato né partecipato a cene elettorali durante la propria campagna elettorale. Inoltre aver conosciuto Puglia che, non dimentichiamo, è sempre stato assolto tutte le volte che è finito sotto processo, almeno fino ad oggi, non vuol dire essere corresponsabile o, addirittura, complice dei reati che gli vengono ascritti. Certamente, come sostiene Coltelli, le parole pronunciate e intercettate da Puglia in occasione della strada da rivoltare sono, semplicemente, aberranti. Le conoscevamo e ne abbiamo scritto sulla Gazzetta. Fa bene Coltelli a tornarci su, ma usarle strumentalmente per colpire la Lega che, fra l'altro, non risulta nemmeno coinvolta, ci sembra esagerato e fuorviante.

Ecco la nota di Coltelli (Pd):

Prima di manifestare nuovamente il mio pensiero sull’inchiesta e sulle misure cautelari disposte dal tribunale a carico di alcune persone a seguito della quale è stato infangato il nome dei cittadini del Comune di Vagli Sotto e quindi del mio comune, aspettavo di leggere una reazione, che credevo diversa, da parte degli amministratori ed in particolare da parte del sindaco.

Purtroppo con le uniche tre righe che ho letto il sindaco Lodovici ha liquidato, ovvero pensa di avere liquidato, la questione dicendo che “conferma la piena fiducia nella magistratura e informa che gli uffici comunali sono operativi e continuano a lavorare …” e ci mancherebbe anche il contrario, aggiungo io.

Chi si attendeva un passo indietro dal Lodovici per salvare la sua carriera passata quale medico ortopedico presso l’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana penso si possa rassegnare e forse si potrà rassegnare anche chi pensa delle dimissioni da parte del consigliere comunale di Vagli Pellegrinotti Luigi che ricopre anche la carica di commissario della Lega sezione Media Valle Garfagnana. Si proprio della Lega ultimo partito cavalcato dall’attuale ex ex Vice Sindaco Puglia Mario, tutti lo ricorderete quando si vantava di essere il primo sindaco leghista della nostra provincia, ricorderete lo scompiglio all’interno di quel partito, io si i vertici dello stesso no, perché mi sembra che continuino a ignorare l’accaduto e il Pellegrinotti a privilegiare il posto di Consigliere anziché salvaguardare il nome della Lega (sempre per quello che possono).

Ma non solo loro vogliono rendersi conto di cosa è accaduto, solo a leggere quanto scritto a proposito delle intercettazioni riportate sui giornali fa accapponare la pelle mettendo a nudo la natura dei soggetti ed in particolare di uno, vi riporto alcune righe prese dai giornali quando il Puglia - subito prima del sopralluogo dei tecnici e del presidente della Provincia per la verifica delle condizioni del ponte della Tambura, da poco chiuso - impone al progettista/direttore dei lavori la chiusura del transito in via Cave nonostante il principale intervento di messa in sicurezza di tale strada sia terminato ed eventuali altri lavori potevano essere rinviati. “Fai scavare, tira all’aria la via-dice Puglia-fai come ti pare a te e chiusa”.

Una volta “tirata all’aria” via Cave agli occhi di presidente e tecnici della Provincia doveva risultare evidentemente, che per assicurare il collegamento tra Vagli Sopra e Vagli Sotto non c’era alternativa se non quella di aprire alla viabilità un “Guado” dando corso a lavori di somma urgenza da affidare senza gara.

Visto che il ponte era chiuso e pertanto l’unica viabilità collaudata e quindi regolarmente transitabile rimaneva quella di Vagli Sopra, il Guado, poi fatto asfaltare dal Puglia, rimaneva e rimane una viabilità non collaudata.

Il Puglia continua ancora “A me più sono isolati e più contento sono” riferendosi agli abitanti di Vagli Sotto ed ancora sempre parlando con il progettista /direttore dei lavori “Non farmelo ridire altre 100 volte …. domattina di lì non si passa (riferito a via Cave) quando arriva il presidente della Provincia c’è queste due piste alternative (guado) … perché da su a me mi hanno fatto la denuncia che non è un lavoro in somma urgenza l’hai capito o no … se io non continuo … allora avvaloro quello che dice la minoranza”.

Come già avrete letto molti altri sono i “colloqui” riportati e che fanno rabbrividire pensando che sono stati detti da persone che ci dovrebbero amministrare o da personaggi che rappresentano la massima espressione del mondo imprenditoriale che ci circonda che noi paghiamo affinché svolgano determinati lavori. Ne ho citato uno tanto per ricordare che tutto gli importa tranne di tutelare i cittadini.

Abbiamo appreso della sospensione dalla carica di vice-sindaco e consigliere del Sig. Puglia, ma sosteniamo che ciò non basta e ribadiamo, così come già fatto all’indomani dell’operazione di polizia giudiziaria scattata nel maggio, che sua eccellenza il prefetto debba commissariare il comune di Vagli Sotto, non è giusto e non è più tollerabile che l’amministrazione sia condotta da parte di persone indagate non capendo altresì come il Puglia possa rimanere responsabile di uffici di vitale importanza, responsabilità attribuitagli in funzione di una carica politica attualmente decaduta.

Vagli è sempre stata una società sana basata principalmente sul lavoro di coltivazione delle cave anche da parte aziende locali piccole ma serie, in particolare dalla fine degli anni ’50 la Cooperativa Apuana ha svolto un ruolo eccezionale, questo è quello che vogliamo che continui a rimanere. Non vogliamo il prolificare di imprenditori avventurieri del modi e fuggi del marmo, di coloro che se ne fregano delle regole. Vagli non vuole soggetti che comprano per ottenere, che lasciano le “mancette” a chi gli fa ottenere forse ciò che non era possibile o ciò che bisogna aspettare. Vagli non vuole ciò tra gli imprenditori ne tantomeno tra chi gli amministra. I Vaglini sono stufi di sopportare le vessazioni. Le persone del genere sono invitate a fare un passo indietro ci sembra che il momento sia arrivato.

Non ci dimentichiamo neanche delle vicissitudini dove amministratori del Comune, chiaramente in aperto contrasto, pretendevano anche di amministrare l’ASBUC ed una volta tirati fuori dal tribunale nonostante ricorsi vari, hanno pensato bene non di scorrere la graduatoria per la sostituzione degli incompatibili, ma di mettere altri soggetti e sapete come, in base ad un regolamento fatto ad “hoc” e non approvato da parte dell’organo competente che è la Regione aggirando così la graduatoria stessa.

Mi fa piacere che tutti i partiti politici (Chiaramente Lega e Forza Italia escluse) abbiano comune visione di quanto è accaduto e condividano un pensiero unico: “Condanna per simili comportamenti e immediato commissariamento del comune di Vagli Sotto”.

Commento di Aldo Grandi: A noi piacerebbe che tanta solerzia venisse applicata, dal Pd regionale, anche per il caso della cooperativa Serinper le cui strutture, in provincia di Massa Carrara e Lucca, sono state definite anche loro in condizioni tali da far... rabbrividire.