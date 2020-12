Confartigianato: “Probabile zona gialla da domenica, permettere ripresa delle attività”

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 11 dicembre 2020, 17:26

Oggi, a Pietrasanta, nella sede di Confindustria Toscana Nord, tra la Fillea CGIL, Filca Cisl e Feneal Uil e Confindustria Toscana Nord, è stato siglato il verbale di accordo che definisce la proroga di un anno del contratto provinciale lapideo industria in scadenza

venerdì, 11 dicembre 2020, 17:23

Lo dichiara il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico del consiglio regionale, che ha raccolto il grido d'aiuto dei commercianti

venerdì, 11 dicembre 2020, 17:02

In questi ultimi giorni stanno facendo il giro del web alcune foto scattate all’esterno degli uffici postali della Garfagnana. Fa freddo, piove, d’altronde è la stagione, e tante persone, per lo più anziani, sono costretti a lunghe attese in coda all’esterno

venerdì, 11 dicembre 2020, 15:11

Nel dettaglio ecco i nuovi casi in Valle: Pescaglia 1, Bagni di Lucca 3, Barga 6, Borgo a Mozzano 4, Castiglione di Garfagnana 2

giovedì, 10 dicembre 2020, 17:08

In Valle del Serchio si registrano altri 13 nuovi contagi: Bagni di Lucca 1, Borgo a Mozzano 6, Castiglione di Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 4

giovedì, 10 dicembre 2020, 17:02

Sono 517 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 110.440 unità. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 517 casi odierni è di 49 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni,...