Coronavirus, 10 nuovi casi di contagio in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 21 dicembre 2020, 14:48

In Toscana sono 116.235 i casi di positività al Coronavirus, 452 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 100.366 (86,3% dei casi totali)

lunedì, 21 dicembre 2020, 10:11

Con una richiesta firmata da Simone Simonini, Roberto Andreotti, Luigi Zaccaria e Valdemaro Panzani, i dirigenti di "Cambiamo!" hanno chiesto provvedimenti alla prefettura di Lucca sul caso Vagli Sotto

lunedì, 21 dicembre 2020, 08:34

Le storie di Chiara Magnelli si nutrono dei misteri della Lucchesia e della Garfagnana, ne ripropongono atmosfere e figure anche leggendarie, disegnano un'umanità di "diversamente vivi" le cui immagini sono solo un po' più fluttuanti delle nostre ma è un particolare quasi impercettibile

domenica, 20 dicembre 2020, 20:49

Diversa dagli anni passati a causa delle restrizioni Covid, la tradizionale fiaccolata natalizia di Gallicano, che si è tenuta questa sera nella piazza del paese e che quest'anno raggiunge l'edizione numero 41

domenica, 20 dicembre 2020, 19:21

Grande freno alle attività turistiche e di ristorazione in Toscana che vedranno, in seguito alla zona gialla di quattro giorni, nuovamente due settimane di zona arancione e rossa alternata: a pagarne di più le conseguenze in questo inverno sono le attività di montagna

domenica, 20 dicembre 2020, 15:58

Ecco i nuovi casi nel dettaglio: Bagni di Lucca 1, Barga 1, Borgo a Mozzano 3, Coreglia Antelminelli 4, Gallicano 1, Sillano Giuncugnano 1