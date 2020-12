Coronavirus, 13 nuovi casi in Valle: sette a Borgo a Mozzano

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 12 dicembre 2020, 15:14

Lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 20, su www.diocesilucca.it i fedeli potranno segnalare la propria presenza alle Messe del fine settimana successivo, ma già anche a quelle di Natale

sabato, 12 dicembre 2020, 13:54

In Toscana sono 111.671 i nuovi casi di positività al Coronavirus, 574 in più rispetto a ieri, lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 574 casi odierni è di 49 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e...

sabato, 12 dicembre 2020, 12:39

Sono dure le parole del presidente di Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti dopo la decisione di rinviare di un’altra settimana il ritorno della Toscana in zona gialla

sabato, 12 dicembre 2020, 12:18

Il centro per l'Impiego della Valle del Serchio presenterà un corso gratuito di formazione per l’accoglienza turistica in Garfagnana, finalizzato alla certificazione di competenze come la promozione della struttura ricettiva, l’attuazione delle politiche di gestione del cliente oltre alla comunicazione in lingua straniera e al Web Marketing

sabato, 12 dicembre 2020, 08:22

Deluse le aspettative di chi confidava in un ritorno in zona gialla per domenica: la Toscana resta in zona arancione. La nostra regione mantiene quindi un livello intermedio di rischio

venerdì, 11 dicembre 2020, 17:38

Confartigianato Imprese Lucca commenta il probabile passaggio, da domenica 13, della Toscana in zona gialla con la possibilità, da parte dei cittadini, di superare i confini comunali