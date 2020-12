Coronavirus, 18 nuovi casi in Valle del Serchio: 10 sono a Minucciano

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 29 dicembre 2020, 14:54

In Toscana sono 119.236 i casi di positività al Coronavirus, 271 in più rispetto a ieri, lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 105.589 (88,6% dei casi totali)

martedì, 29 dicembre 2020, 11:51

Continua come Lions Club Garfagnana la lotta contro il Covid-19 e proseguono sul nostro territorio le giornate per la somministrazione del test sierologico rapido

lunedì, 28 dicembre 2020, 19:09

La Regione Toscana è pronta a far partire la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Dopo il V-day di ieri, che ha costituito una efficace prova generale, si appresta dunque ad entrare nel vivo la prima fase di somministrazione

lunedì, 28 dicembre 2020, 15:06

Sei nuovi casi oggi in Garfagnana. Nel dettaglio: Castelnuovo di Garfagnana 1, Castiglione di Garfagnana 2, Gallicano 1, Villa Collemandina 2

lunedì, 28 dicembre 2020, 15:02

Si prolunga e si estende a tutta la Toscana il codice giallo per rischio idrogeologico che sarà fino alla mezzanotte di domani, martedì 29 dicembre. E’ in vigore invece fino alle 12 di domani, martedì, il codice giallo per vento e mareggiate sulla costa

lunedì, 28 dicembre 2020, 13:49

Mobilitati i trattori degli agricoltori di Coldiretti per pulire le strade e spargere il sale. In caso di bisogno sono pronti ad entrare in azione anche in Garfagnana e Media Valle i trattori degli agricoltori per consentire la circolazione in molti chilometri di strada anche se nelle campagne restano situazioni...