Coronavirus, cinque casi in Valle: quattro a Borgo e uno a Vagli

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 8 dicembre 2020, 13:30

In Toscana sono 109.418 i casi di positività al Coronavirus, 428 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,1% e raggiungono quota 80.461 (73,5% dei casi totali)

martedì, 8 dicembre 2020, 13:20

Subito sono intervenuti i mezzi spargisale e spalaneve della Provincia, che, in collaborazione con le ditte che hanno ricevuto l'apposito incarico, stanno lavorando per rendere transitabili i passi di San Pellegrino, delle Radici, di Pradarena e Carpinelli (700 metri di quota) e le relative viabilità provinciali

lunedì, 7 dicembre 2020, 17:58

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei comuni di Barga, Castiglione Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Sillano Giuncugnano. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 9 gennaio 2021

lunedì, 7 dicembre 2020, 14:47

Intervento del vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, e del consigliere di maggioranza del comune di Castiglione di Garfagnana, Roberto Tamagnini

lunedì, 7 dicembre 2020, 14:08

In Toscana i casi di positività al Coronavirus, registrati dall'inizio dell'emegenza a febbraio, oggi raggiungono quota 108.990, 593 in più rispetto a ieri (lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente)

lunedì, 7 dicembre 2020, 11:12

A denunciare il nuovo episodio, l'ennesimo in Garfagnana dove negli ultimi mesi sono stati già cinque gli attacchi per cui è stato richiesto l'indennizzo, è Coldiretti Lucca