Coronavirus, in Valle del Serchio 15 nuovi contagi

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:14

Un “ritocco” che, magari, per il singolo cittadino non comporterà un sacrificio insostenibile ma che arriva in un momento non certamente facile e nel quale non ci si attende l’introduzione di nuove tasse

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:45

In Toscana sono 116.979 i casi di positività al Coronavirus, 435 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 102.105 (87,3% dei casi totali)

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:20

La segreteria territoriale del Partito Democratico interviene sulla complessa vicenda riguardante l'inchiesta di Vagli chiedendo alla maggioranza di centrodestra di rimettere il proprio mandato nelle mani dei cittadini

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:07

Codice giallo per vento e mareggiate a partire dalle 13 di domani, giovedì 24 dicembre, alla mezzanotte dello stesso giorno. Il rinforzo dei venti di Libeccio parte oggi pomeriggio sui crinali dell'Appennino e sottovento

mercoledì, 23 dicembre 2020, 13:41

Lo annunciano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri, Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci e Alessandro Capecchi. Veneri primo firmatario della mozione unita a quelle della Lega e delle forze di maggioranza

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:57

Da sempre impegnato, dietro le quinte, ora assume la massima carica del gruppo in un momento particolarmente difficile per l’emergenza legata alla pandemia da Coronavirus