Coronavirus, oggi solo tre casi in tutta la Valle

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 1 dicembre 2020, 17:38

Ancora un fine settimana di scioperi alla Lucart di Diecimo e ancora una volta l'adesione dei lavoratori ha portato ai fermi produttivi del Converting e della Cartiera

martedì, 1 dicembre 2020, 17:31

Lo annunciano il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, ed il vice-capogruppo di Fdi, Vittorio Fantozzi. La mozione chiede al Governatore Giani di farsi interprete presso la Conferenza Stato-Regioni

martedì, 1 dicembre 2020, 17:17

Sono in via di conclusione i lavori di GAIA sulla rete dell'acquedotto presso la frazione di Pieve San Lorenzo, nel comune di Minucciano, che erano iniziati lo scorso 9 novembre

martedì, 1 dicembre 2020, 17:15

Codice giallo per neve su tutta la fascia appenninica settentrionale della regione, con validità dalle 21 di oggi, martedì, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 dicembre. Lo ha emesso la Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale

martedì, 1 dicembre 2020, 14:13

Sono 658 i positivi in più rispetto a ieri (398 identificati in corso di tracciamento e 260 da attività di screening) su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 104.099 unità. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 1 dicembre 2020, 12:29

Un programma fitto di interventi di manutenzione per contrastare il rischio idrogeologico, che rappresentano l'azione di prevenzione in pianura e montagna per preparare i territori agli eventi atmosferici avversi