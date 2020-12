Coronavirus, tre nuovi casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 27 dicembre 2020, 14:34

Dalla serata di oggi è previsto un nuovo intenso peggioramento meteo a partire dal nord ovest della Regione. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento e mareggiate e giallo per quanto riguarda neve e rischio idrogeologico

domenica, 27 dicembre 2020, 13:18

In Toscana sono 118.784 i casi di positività al Coronavirus, 227 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 104.396 (87,9% dei casi totali)

domenica, 27 dicembre 2020, 11:37

Annullato il concerto per l'ultimo dell'anno di A.M.A. CULTURA, diventato un appuntamento fisso grazie alla collaborazione con la Pro loco di Castiglione di Garfagnana, riscuotendo sempre un grande successo

sabato, 26 dicembre 2020, 19:25

In un interessante ed esaustivo articolo stampa, l'atleta italiana Alessandra Borio (nove volte campionessa italiana, due volte campionessa europea ed una volta campionessa mondiale alle universiadi di canottaggio), porta l’Alpinismo Lento sulla più autorevole Rivista nazionale di scienze motorie e sport

sabato, 26 dicembre 2020, 17:37

Ha suscitato tristezza e grande cordoglio in tutta la Garfagnana la notizia della morte di Fabrizio Marchiò, 79 anni, di Petrognano. L’uomo era da sempre un convinto e attivo volontario della Misericordia di Piazza al Serchio e Giuncugnano, per la quale era un importante punto di riferimento

sabato, 26 dicembre 2020, 15:41

Nel dettaglio: Pescaglia 1, Barga 1, Borgo a Mozzano 4, Castiglione di Garfagnana 3, Coreglia Antelminelli 2, San Romano in Garfagnana 3