Coronavirus, un caso in Valle del Serchio: a Minucciano

martedì, 22 dicembre 2020, 18:04

Da Giovanni Bernicchi, segretario generale Fisascat Cisl Toscana Nord, gli auguri di Natale con uno speciale pensiero a tutti i lavoratori dei settori che si trovano in difficoltà

martedì, 22 dicembre 2020, 18:01

Fisascat Cisl, insieme a Filcams Cgil e Uiltucs Uil, hanno lanciato lo sciopero per giovedì 24, la vigilia di Natale

martedì, 22 dicembre 2020, 15:11

Dopo tanti anni non sarà possibile visitare il mirabile presepio meccanico e la tradizionale mostra dei presepi di Pieve Fosciana, in seguito alle restrizioni dell’ultimo dpcm

martedì, 22 dicembre 2020, 14:23

In Toscana sono 116.544 i casi di positività al coronavirus, 309 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 101.212 (86,8% dei casi totali)

lunedì, 21 dicembre 2020, 15:04

In Valle del Serchio si registrano 10 nuovi casi di contagio: Barga 3, Borgo a Mozzano 4, Castelnuovo Garfagnana 1, Castiglione di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1

lunedì, 21 dicembre 2020, 14:48

In Toscana sono 116.235 i casi di positività al Coronavirus, 452 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 100.366 (86,3% dei casi totali)