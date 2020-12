Garfagnana



Corso gratuito di formazione per l’accoglienza turistica in Garfagnana

sabato, 12 dicembre 2020, 12:18

di viola pieroni

Il centro per l'Impiego della Valle del Serchio presenterà un corso gratuito di formazione per l’accoglienza turistica in Garfagnana, finalizzato alla certificazione di competenze come la promozione della struttura ricettiva, l’attuazione delle politiche di gestione del cliente oltre alla comunicazione in lingua straniera e al Web Marketing. La durata del corso sarà di 210 ORE (140 ore di aula/laboratorio – 70 ore di stage aziendale) per dieci allievi (con riserva di quattro posti per donne) in programma nel periodo dicembre 2020 – marzo 2021, presso l’istituto “ISI Barga” (Via dell’Acquedotto, 18 – Barga, LU), e ci sarà tempo fino al 14 dicembre 2020 per presentare la propria domanda di iscrizione.

Il progetto punta a formare professionalità qualificate nell’accoglienza e nella promozione delle strutture ricettive della Lucchesia, con particolare riferimento a quelle rivolte al turismo naturalistico, in considerazione specifica vocazione termale del territorio, con competenze allargate alla comunicazione in inglese e all’uso di strumenti di web marketing. Gli sbocchi occupazionali primari del percorso sono l’inserimento nelle strutture agrituristiche, sia direttamente sia come professionista esterno (anche attraverso la creazione di piccole società di servizi), nonché l’avvio di un’attività agrituristica in proprio.

Il percorso si articola in cinque unità formative: elementi di tecnica turistica e normativa di settore e organizzazione aziendale; tecniche di comunicazione e gestione del cliente, ICT a supporto dell'impresa agrituristica (gestione social e web marketing), inglese turistico e stage.

I requisiti minimi di accesso sono l’essere maggiorenni e disoccupati/inoccupati/inattivi (iscritti al Centro per l’Impiego ai sensi della normativa vigente) in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o almeno sette anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa.

Altri requisiti di ingresso supplementari ritenuti opportuni solivellconoscenza lingua inglese livello A2, una conoscenza informatica livello base e per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, la conoscenza lingua italiana livello A2.

L’iscrizione richiede alcuni documenti quali la domanda di partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia (www.toscanaformazione.net), la copia del documento d’identità in corso di validità, la scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego, la copia del titolo di studio o autocertificazione, il Curriculum vitae redatto in formato europeo ed infine per i cittadini non comunitari la dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio e permesso di soggiorno in corso di validità.

Le domande potranno essere inviate tramite Raccomandata A/R al sopraindicato indirizzo o tramite pec a segreteria@pec.fondazionecampus.it oppure per e-mail all’indirizzo info@fondazionecampus.it. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non farà fede il timbro postale.

I requisiti di accesso saranno accertati quando i candidati dovranno presentarsi, in data che verrà comunicata successivamente, presso la Fondazione Campus in via del Seminario Prima, 790 (Monte San Quirico - Lucca), oppure collegarsi su piattaforma digitale indicata successivamente, per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese livello A2, delle conoscenze informatiche di base e, se stranieri, della conoscenza Lingua Italiana livello A2. La mancata presentazione o collegamento alla piattaforma saranno ritenuti come rinuncia al corso.

Qualora, dopo le procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il numero dei candidati ammissibili sia superiore del 20% ai posti disponibili sarà effettuata una selezione mediante un Test di cultura generale/valutazione attitudinale inerente al ruolo professionale e alla filiera di riferimento e un colloquio motivazionale individuale.

I candidati dovranno presentarsi, in data che verrà comunicata successivamente, presso Fondazione Campus via del Seminario Prima, 790 (Monte San Quirico –Lucca) oppure collegarsi su piattaforma digitale indicata successivamente, muniti di un valido documento di identità. La mancata presentazione o collegamento alla piattaforma saranno ritenuti come rinuncia al corso.

La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: riserva di posti candidati donne (40% dei posti – 4 posti) e maggior punteggio ottenuto nelle prove di selezione, compresa la prova preliminare di accertamento dei requisiti supplementari (informatica e inglese). A parità di punteggio sarà data la precedenza alla minore età. La graduatoria sarà esposta presso Fondazione Campus via del Seminario Prima, 790 e pubblicata sul sito www.toscanaformazione.net.

I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da un colloquio e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i.

Si ricorda anche che durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi, e queste verifiche contribuiranno a determinare la valutazione di ammissione all’esame finale che sarà composto da prove tecnico pratiche e da un colloquio. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste di cui almeno il 50% delle ore di stage.

La certificazione finale del corso prevede la certificazione di competenze in caso di superamento parziale dell’esame finale, ed è altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non superamento dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo.

Il corso è interamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 – 2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza per COVID-19. Il corso è previsto in presenza, ma le attività corsuali (compresa la selezione) potranno essere sostituite con modalità on line, mediante sistemi di aule virtuali telematiche.