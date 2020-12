Garfagnana : gallicano



Ennesimo incidente sotto il cavalcavia

giovedì, 3 dicembre 2020, 11:38

di daniele venturini

Ennesimo incidente stradale (fortunatamente senza feriti) stamattina, verso le 9, a Gallicano, in località Santa Lucia, nello svincolo che dalla Ludovica, vicino al Bar Flamingo, immette nel nuovo ponte per Fornaci di Barga.



Coinvolte due auto, una Fiat Panda che percorreva lo svincolo con direzione di marcia Gallicano - Fornaci di Barga, e un'Audi che percorreva lo svincolo in senso di marcia inverso (Fornaci - Gallicano). Entrambi i conducenti sono rimasti illesi. Se la sono cavata con un forte spavento. I mezzi hanno riportato gravi danni.



Sul posto sono giunti i vigili urbani per i rilievi del caso.