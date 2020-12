Garfagnana



Fantozzi (FdI): "Anche il comitato tecnico scientifico chiede al governo una deroga al divieto di spostamento per i piccoli comuni"

giovedì, 3 dicembre 2020, 19:11

"Persino il Comitato tecnico scientifico ha chiesto al Governo di prevedere una deroga al divieto di spostamento per i piccoli Comuni. Gli esperti ritengono che la norma inserita nel Dpcm, lo stop agli spostamenti al di fuori dal proprio Comune il 25, 26 dicembre e 1 gennaio, salvo che per ragioni di lavoro, salute, necessità o per tornare presso domicilio o residenza, sia particolarmente penalizzante per chi vive in luoghi piccoli e isolati e per questo raccomandano che il divieto di spostamento per questi casi possa essere rivisto. Contro il divieto di spostamenti si è espressa in modo duro anche la Conferenza delle Regioni. Tutte le zone montane toscane, organizzate in Unioni dei Comuni, devono essere considerate aree uniche all'interno delle quali poter consentire liberamente gli spostamenti - rilancia il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, primo firmatario di una mozione del gruppo di Fratelli d'Italia, approvata in Commissione Affari Istituzionali, che va nel senso di rimuovere il divieto di spostamento all'interno delle Unioni dei comuni- La stretta vicinanza tra piccoli comuni, ad esempio della Garfagnana e della Media Valle del Serchio, rende impossibile per i cittadini non sconfinare dal proprio territorio per qualsivoglia necessità, bisogna perciò che il Governo rimuova tale divieto".