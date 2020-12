Garfagnana



Fantozzi-Tamagnini (FdI): "Anziani in coda sotto la pioggia a Castiglione, Poste intervenga"

lunedì, 7 dicembre 2020, 14:47

"A causa dell'emergenza Covid gli uffici postali della Garfagnana, ma la situazione è comune al resto dei territori montani e periferici toscani, sono aperti a singhiozzo, a giorni alterni. Le persone sono costrette ad attendere all'esterno il proprio turno in balia dei fenomeni atmosferici. Si tratta di un disservizio e un disagio soprattutto nei confronti degli anziani, i più esposti ai rischi del contagio – tuona il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi - Non è più accettabile una tale situazione, la Regione deve intervenire con Poste Italiane per potenziare il personale degli uffici postali così che possano aprire tutti i giorni, per più ore al giorno".

"Una situazione che va avanti da un anno, quella delle Poste nel comune di Castiglione di Garfagnana. E' dal primo lockdown che effettuano l'apertura solo tre giorni a settimana. Castiglione è un ufficio che riceve, non solo i cittadini del comune, ma anche utenti di altri comuni limitrofi - racconta Roberto Tamagnini, consigliere di maggioranza del comune di Castiglione di Garfagnana - Ogni volta che l'ufficio postale è aperto si verificano lunghe attese soprattutto di persone anziane che devono stare fuori al freddo, creando anche grossi problemi di assembramenti. Stamani, a Castiglione, l'attesa è stata anche di 40 minuti sotto la grandine prima e la pioggia poi. Una situazione che riguarda tutta la Garfagnana. Si parla di vivere in montagna e di come salvarla e poi ci si dimentica anche dei servizi più basilari come gli uffici postali. Credo che l'azienda, senza addurre scuse inutili, deve provvedere al ripristino del servizio com'era prima".