Garfagnana



FdI: "Liberi spostamenti all'interno delle Unioni dei Comuni, approvata mozione"

martedì, 1 dicembre 2020, 17:31

"In prima commissione Affari Istituzionali è passata la mozione di Fratelli d'Italia. Mozione che chiede al Governatore Giani di farsi interprete presso la Conferenza Stato-Regioni per rimuovere il divieto di spostamento all'interno delle Unioni dei comuni. Si chiede che tutte le zone montane, organizzate in Unioni dei Comuni, siano considerate aree uniche all'interno delle quali poter consentire liberamente gli spostamenti, sia per la Toscana in zona arancione sia per la Toscana in zona rossa. Si raggiunge, dunque, un obiettivo importante per le Unioni dei Comuni della Garfagnana, della Media Valle del Serchio ma in generale per tutte le unioni dei Comuni presenti sul territorio toscano, Isola d'Elba compresa - dichiarano il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, ed il vice-capogruppo di Fdi, Vittorio Fantozzi, che hanno raccolto la sollecitazione di Roberto Tamagnini, Consigliere di maggioranza del Comune di Castiglione Garfagnana - La stretta vicinanza tra piccoli comuni rende impossibile per i cittadini non sconfinare dal proprio territorio per qualsivoglia necessità. Pensiamo agli uffici postali più vicini alla propria abitazione anche se fuori dal comune di residenza. Molte attività commerciali rischiano di aggravare maggiormente la propria situazione a causa delle restrizioni, poiché sono il punto di riferimento per una clientela non limitata al proprio comune".