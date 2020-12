Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Frana Fornovolasco, i lavori verranno fatti in somma urgenza

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:49

di daniele venturini

Nella tarda mattinata l'assessore alle infrastrutture della Regione Toscana, Stefano Baccelli, il sindaco Michele Giannini, la geometra Valentina Vannetti dell'ufficio tecnico comunale, e altri tecnici, si sono recati in località La Madonnina di Fornovolasco, a poche centinaia di metri dal centro abitato, dove questa notte si è verificato una frana di grosse dimensioni.



Il fronte della frana è di circa 30 metri e l'altezza dalla strada di circa 25 metri. Nelle prossime ore, se continuerà a piovere, ci potrebbe essere un interessamento di aree limitrofe alla frana che, a causa della pioggia, potrebbero franare.



"La situazione - ha assicurato il sindaco Giannini - è costantemente seguita e sotto controllo. I lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada verranno fatti in somma urgenza". Giannini si dice dispiaciuto per i disagi ai quali saranno sottoposti gli abitanti delle frazioni di Fornovolasco e San Pellegrinetto, che dovranno passare da Vergemoli, per raggiungere Gallicano e la Fondovalle.



Giannini, insieme al personale dell'ufficio tecnico del comune e agli operai, si è recato questa notte a Fornovolasco, per poter fin da subito, coordinare le operazioni di ripristino e messa in sicurezza della strada. L'assessore Baccelli ha dato la sua disponibilità e della regione a collaborare con il comune di Fabbriche di Vergemoli, perché la strada possa essere riaperta al traffico automobilistico, al più presto. Probabilmente il tratto di strada interessato dalla frana rimarrà chiudo al traffico per 15 giorni.