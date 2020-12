Garfagnana



"Garfagnana Terra Unica" in tv

venerdì, 18 dicembre 2020, 14:43

A partire da sabato 19 dicembre nella trasmissione “I colori del Serchio” in onda su NOITV, sarà possibile conoscere e apprezzare alcune delle bontà che caratterizzano le tante feste in Garfagnana e che partecipano alla ormai celebre manifestazione “Garfagnana Terra Unica”, un modo alternativo per accompagnare il periodo delle feste con contenuti promozionali e per il rilancio di interesse del territorio in vista del nuovo anno.

Come a tutti noto, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus, per quest’anno non è stato possibile realizzare l’evento, promosso dall’Unione Comuni Garfagnana, che nelle passate edizioni ha saputo raggiungere un considerevole successo in termini di pubblico e visibilità, assumendo sempre più le caratteristiche di un momento di sintesi, una vetrina per l’intero territorio della Garfagnana. In tale contesto le varie realtà associative hanno avuto la possibilità di presentarsi, promuovere le proprie specialità e prodotti tipici e sviluppare le rispettive finalità, in sostanza un “salone”, del gusto e non solo, in cui la Garfagnana si presenta.

Proprio per non perdere la coesione che si è sempre più rafforzata tra i vari soggetti coinvolti e le pubbliche amministrazioni, i Sindaci della Giunta dell’Unione Comuni Garfagnana hanno deciso di promuovere la manifestazione in versione multimediale, per mantenere vivo l’interesse sul territorio raccontando on line e attraverso i canali televisivi i suoi protagonisti e contenuti, fatti di specialità e tradizione. La trasmissione I Colori del Serchio, ideata e prodotta da Abramo Rossi e realizzata da NOITV, è nata sette anni fa con lo scopo di far conoscere il territorio con tutte le sue particolarità, dalla storia alla cultura della comunità, alle produzioni agroalimentari.

Già molte Associazioni si sono rese in queste settimane disponibili a realizzare, nel rispetto delle norme anticovid-19, un momento dimostrativo presso la propria area di attività che verrà filmato e montato da operatori professionali, trasmesso da NOI TV e diffuso attraverso siti web e canali social.

“A fronte del persistere della situazione emergenziale “ – afferma il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi – “abbiamo comunque agito nella realizzazione di una campagna di promozione delle eccellenze del territorio della Garfagnana attraverso i protagonisti di questa manifestazione di successo con l’obiettivo di tenere vivo l’interesse sul turismo gastronomico in questo difficile momento, ritenuto un elemento altamente qualificante che può costituire un messaggio unitario di valorizzazione e attrazione anche turistica in vista della ripartenza nel 2021. La stessa agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, secondo le linee guida formulate nella sua attività di accompagnamento agli Ambiti Territoriali, ha suggerito di rimodulare gli interventi rivolgendosi a un mercato più locale e con azioni a copertura regionale. Nel dare l'appuntamento alla manifestazione del 2021 vi invitiamo a seguire – " I colori del serchio " per conoscere meglio le associazioni e le comunità che fanno grande " Garfagnana Terra Unica ".

ORARI DI TRASMISSIONE – I COLORI DEL SERCHIO

Sabato ore 21.00

Domenica ore 9.00 – 15.00 – 21.30 (orario soggetto a modifiche)

Lunedì ore 15.30

Martedì ore 12.30

Mercoledì ore 15.30

Giovedì ore 12.30

Venerdì ore 22.30