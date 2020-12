Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Grossa frana a Fornovolasco, semi-isolate due frazioni

giovedì, 31 dicembre 2020, 09:02

di andrea cosimini

Paura per una grossa frana nella serata di ieri nel comune di Fabbriche di Vergemoli. Sono rimaste praticamente isolate le due frazioni di Fornovolasco e San Pellegrinetto. Intervenuti sul posto, oltre al sindaco Michele Giannini, anche i vigili del fuoco.



"La frana è avvenuta intorno alle 20 di ieri sera - è stato il commento a caldo del sindaco -. Fino all'1 siamo rimasti sul posto. Nell'immediatezza è stata chiamata la ditta Vando Battaglia di Gallicano, il geologo Leonardo Moni e l'ingegner Angelo Cecchi. Siamo intervenuti già da ieri sera quindi per chiudere, innanzitutto, la strada con cartellonistica e transenne".



"Fortunatamente non si è fatto male nessuno - continua -. La frana, a monte, è però importante. Le opere para-massi hanno fatto il loro trattenendo abbastanza il materiale. Attualmente c'è un masso di circa 15 tonnellate a ridosso della strada che sarà complicato rimuovere. Il vero problema è che questa frana va ad isolare due frazioni del territorio, Fornovolasco e San Pellegrinetto, perché mettiamo i geoblock sulla carreggiata".



"Ringrazio i vigili del fuoco - prosegue Giannini - per la tempestività con la quale sono intervenuti. Essi mi hanno suggerito di non far passare, al momento, nemmeno i mezzi di soccorso. Quindi Fornovolasco e San Pellegrinetto sono, ad ora, collegati unicamente da una viabilità secondaria che solitamente, nel periodo invernale, veniva chiusa proprio perché è una strada non collaudata. Si tratta della strada che passa dalla Grotta del Vento e va verso Vergemoli: oltre ad essere particolarmente lunga, è una strada ad una corsia sola fatta e terminata ai tempi dell'alluvione del '96".



"Tra Fornovolasco e San Pellegrinetto - spiega il primo cittadino - si trovano come residenti sostanziali circa 50 persone, anche se ora, con le festività, il numero è certamente maggiore perché diverse seconde case sono state riaperte. E' una situazione difficile. Stimiamo di riaprire la strada entro un paio di settimane. Perché il vero problema, oltre al grosso materiale franato, è che si è verificata una frattura quindi andrà fatta un'opera di sgravio importante. E oltretutto siamo in un punto dove la strada è stretta".



Stamattina, intanto, è prevista la visita dell'assessore regionale Stefano Baccelli. "E' stato contattato già ieri sera - conclude Giannini -. Perché si tratta di un intervento che, noi come comune, non possiamo veramente sostenere. La preoccupazione, infine, è che ora ci aspettano altri tre-quattro giorni di brutto tempo".

