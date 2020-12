Il Covid non ferma la tradizione: torna la "Festa del Regalo" di Castiglione

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 29 dicembre 2020, 16:05

La sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 30 dicembre, il codice giallo per rischio idrogeologico con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o occasionalmente di temporale, possibili ovunque, più frequenti sulle zone occidentali in particolare lungo la costa

martedì, 29 dicembre 2020, 15:05

Nel dettaglio: Pescaglia 1, Barga 1, Borgo a Mozzano 3, Castiglione di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli, 1, Minucciano 10, Sillano Giuncugnano 1

martedì, 29 dicembre 2020, 14:54

In Toscana sono 119.236 i casi di positività al Coronavirus, 271 in più rispetto a ieri, lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 105.589 (88,6% dei casi totali)

martedì, 29 dicembre 2020, 11:51

Continua come Lions Club Garfagnana la lotta contro il Covid-19 e proseguono sul nostro territorio le giornate per la somministrazione del test sierologico rapido

lunedì, 28 dicembre 2020, 19:09

La Regione Toscana è pronta a far partire la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Dopo il V-day di ieri, che ha costituito una efficace prova generale, si appresta dunque ad entrare nel vivo la prima fase di somministrazione

lunedì, 28 dicembre 2020, 15:06

Sei nuovi casi oggi in Garfagnana. Nel dettaglio: Castelnuovo di Garfagnana 1, Castiglione di Garfagnana 2, Gallicano 1, Villa Collemandina 2