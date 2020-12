Il Parco per le Scuole: contributi agli istituti per promuovere l'educazione ambientale

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 2 dicembre 2020, 15:54

È di nuovo online da qualche giorno il sistema di segnalazione della presenza alle messe festive attraverso il sito internet della diocesi di Lucca. Resta possibile usufruire anche della modalità telefonica di segnalazione, al numero fisso 058353576, cui i volontari rispondono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e...

mercoledì, 2 dicembre 2020, 14:54

Nel dettaglio: Pescaglia 1, Barga 2, Borgo a Mozzano 3, Castelnuovo di Garfagnana 2. Salgono a cinque i ricoverati all'ospedale San Francesco di Barga

mercoledì, 2 dicembre 2020, 14:33

In Toscana sono 104.875 i casi di positività al Coronavirus, 776 in più rispetto a ieri (421 identificati in corso di tracciamento e 355 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 2 dicembre 2020, 12:08

Merak, Megrez, Dubhe, Alioth e Mizar: questi sono i nomi delle bolle trasparenti che sono state inaugurate nella prima metà di settembre a Camporgiano. Ne parliamo con l'ideatore Samuele Freggia, presidente di Oike Turismo

mercoledì, 2 dicembre 2020, 11:07

È stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di mercoledì 9 dicembre 2020, indetto dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Uil Pa e indirizzato a tutti i dipendenti del comparto e della dirigenza, tutti i profili

mercoledì, 2 dicembre 2020, 08:24

Fiocchi di neve sopra i 500 m.s.l.m. in Valle del Serchio. Molte località montane e collinari della Garfagnana e Mediavalle si sono infatti svegliate questa mattina imbiancate