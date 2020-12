Garfagnana



Inchiesta Vagli, l'amministrazione: "Piena fiducia nella magistratura"

sabato, 19 dicembre 2020, 12:10

L'amministrazione comunale del comune di Vagli, guidata dal sindaco Giovanni Lodovici, commenta l'inchiesta giudiziaria in corso che ha portato all'arresto di cinque indagati tra cui il vice-sindaco Mario Puglia.



"L'amministrazione comunale di Vagli - si legge nella nota - conferma la piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell'ordine che stanno operando e si augura una rapida conclusione delle indagini. Il sindaco informa tutta la cittadinanza che gli uffici comunali sono operativi e continuano a lavorare, come sempre, per il bene dei suoi cittadini".