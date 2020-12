Garfagnana



La minoranza attacca: "Neve, caos nel comune di Minucciano"

giovedì, 31 dicembre 2020, 20:58

Il gruppo di minoranza, guidato da Loris Anchesi, interviene in merito alla situazione critica venutasi a creare dopo la nevicata del 30 dicembre nel comune di Minucciano.



"Quanto successo ad alcune frazioni del comune di Minucciano, ieri 30 dicembre, ha dell’incredibile - esordisce la minoranza -. Nell’era della multimedialità e dell’informazione, comunque e ovunque, vi sono ancora località che in caso di precipitazioni nevose, restano parzialmente chiuse o con impedimenti gravi alla circolazione stradale".



"Stiamo parlando, per chi ancora non conoscesse la zona - afferma -, di un’area di montagna che dovrebbe essere attrezzata nell’affrontare la “normale” situazione invernale dove le precipitazioni nevose sono all’ordine del giorno. Numerosi sono i cittadini che hanno lamentato forti disagi, segnalando emergenze per difficoltà a percorrere tratti di strade comunali, che ingombrati da neve e ghiaccio, hanno reso impossibile o estremamente difficoltoso la possibilità di spostarsi per fare la spesa od altre azioni che rientrano nella normale vita quotidiana".



"Non si riesce a capire come possano ancora capitare queste situazioni - incalza il gruppo -. La nevicata, annunciata da tutti i media (senza considerare la normale corrispondenza giornaliera che vi è tra amministrazioni sulle condizioni meteo) e che non avrebbe dovuto sorprendere nessuno, ha invece colto di sorpresa la macchina di soccorso del comune di Minucciano. Molte sono le frazioni che si sono trovate in problematicità, Gorfigliano, Minucciano, Gramolazzo, Carpinelli, Verrucolette, Castagnola, Metra ecc. dove le vie comunali non sono state adeguatamente trattate, né prima né tantomeno dopo la nevicata che si è registrata nella giornata tra il 29 e il 30 dicembre quand’anche, invece, la via provinciale, come al solito, è stata adeguatamente pulita e sistemata per la normale e sicura circolazione degli automezzi".



"Purtroppo - conclude - questa è una situazione che si rinnova ogni qualvolta si verificano precipitazioni nevose e che però non insegna per quella successiva. La speranza è che prima o poi qualcuno dell’amministrazione comunale di Minucciano prenda in seria considerazione il fatto che per ben amministrare non bastano i soli annunci elettorali ma è necessaria la fattiva presenza, come avviene per le feste e le varie ricorrenze comandate, con azioni e fatti che servono a semplificare e normalizzare la vita quotidiana dei loro concittadini".