Garfagnana



La Toscana torna in zona arancione

venerdì, 4 dicembre 2020, 21:20

Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, con un video messaggio dalla sua pagina Facebook ha annunciato che la Toscana torna in zona arancione. Un annuncio social che anticipa la firma dell'ordinanza prevista per domani e che diventerà esecutiva da domenica 6 dicembre.



Riapriranno negozi, centri estetici, si potrà circolare liberamente all'interno del proprio comune, torneranno ad essere svolti i mercati non solo per il settore alimentare ma anche extralimentare del commercio, saranno possibili anche le attività venatorie nell'ambito territoriale di caccia e la pesca.



Le attività della ristorazione, fra cui bar, pub, gelaterie, pasticcerie, oltreché i ristoranti, continueranno ad essere consentite per l'asporto o consegna a domicilio, mentre la permanenza dei clienti nei locali dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per l'asporto. Restano comunque vietati gli assembramenti ed il consumo in prossimità dei locali.



"Poiché nulla è scontato – ha detto Giani – l'importante è che sia avvenuto questo passaggio dalla zona rossa alla zona arancione".



Il governatore Giani confida in un ulteriore passaggio della regione alla zona gialla a partire da lunedì 13: ma questa conferma dovrà attendere successive valutazioni del comitato tecnico-scientifico che per ora ha rilevato la diminuzione della curva epidemiologica che porta la Toscana ad allentare le restrizioni dell'attuale zona rossa.



Altri argomenti di dettaglio sulla zona arancione verranno definiti nell'ordinanza del gocernatore della Toscana attesa per domani.

Michela Carlotti