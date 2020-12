Garfagnana



L'"Olimpio Cammelli" di Gorfigliano aderisce all'iniziativa "Piccoli Musei Narranti"

mercoledì, 23 dicembre 2020, 08:20

Il Museo dell'Identità dell'Alta Garfagnana "Olimpio Cammelli" di Gorfigliano, partecipa all'iniziativa "Piccoli Musei Narranti" organizzata dall'Associazione Nazionale Piccoli Musei.

"Abbiamo aderito con entusiasmo - si legge nel comunicato - perché è una straordinaria occasione per promuovere su scala nazionale il nostro territorio e la nostra storia ci spiega Yuri Damiano Brugiati Presidente dell'Associazione Culturale "Paese Vecchio di Gorfigliano".... "Chiusi ma non fermi... i piccoli musei si raccontano sul web", questo lo slogan che oggi unisce tanti piccoli musei in Italia. In questo periodo durante il quale siamo chiusi per l'emergenza sanitaria Covid19 non ci siamo fermati.

Abbiamo realizzato dei video racconti, di circa 10 minuti, dove attraverso la lettura di alcuni testi, la narrazione di eventi, la visione di fotografie e filmati di repertorio del nostro archivio, facciamo conoscere la nostra storia.

La storia di un sogno divenuto realtà ci spiega Yuri Damiano Brugiati, una storia speciale, unica, quella del recupero della Chiesa Vecchia di Gorfigliano.

Un gruppo di Volontari che noi abbiamo definito "Eroi", ha lavorato con passione, tenacia ed amore, tutte le domeniche, per 28 anni senza mai fermarsi, trasformando quello che nel Maggio 1983 era un rudere prossimo al crollo nella magnifica realtà oggi visibile a tutti.

Tutti i video, vengono trasmessi da ogni singolo Museo sui propri canali social, e poi vengono condivisi anche sul canale youtube dalla Associazione Nazionale Piccoli Musei e resteranno visibili anche in futuro".

Ecco il calendario completo con le date di pubblicazione dei video racconti sulla pagina Facebook del "Museo dell'Identità dell'Alta Garfagnana "Olimpio Cammelli" di Gorfigliano:

5 Dicembre 2020 - Gorfigliano e la Chiesa Vecchia: un po' di storia

12 Dicembre 2020 - L'impresa di Gorfigliano... Articolo de "La Repubblica"

19 Dicembre 2020 - I Volontari "Eroi" della Chiesa Vecchia di Gorfigliano su RAI3-Bellitalia

2 Gennaio 2021 - Cave e Cavatori: la nascita del Parco del Marmo e della Rievocazione Storica dei Cavatori a Gorfigliano

9 Gennaio 2021 - Dalla raccolta alla battitura delle castagne...

16 Gennaio 2021 - Il Museo "Olimpio Cammelli" e il mondo dell'arte

23 Gennaio 2021 - Scolaresche in visita al Museo "Olimpio Cammelli" di Gorfigliano

30 Gennaio 2021 - Il "Colle di Casa" a Gorfigliano nell'immaginario popolare...