Garfagnana : gorfigliano



L’ultimo saluto a padre Silvano Barbieri

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:38

Si svolgeranno a Gorfigliano, nella chiesa dei Santi Giusto e Clemente, venerdì 18 dicembre alle ore 15 i funerali di Padre Silvano Barbieri, Missionario Comboniano originario proprio del paese garfagnino che accoglierà anche la sua salma nel locale cimitero. Padre Silvano è purtroppo venuto a mancare ieri, 16 dicembre, a Verona, dove ha vissuto i suoi ultimi anni presso il Centro di assistenza per malati e anziani dei Comboniani di Castel d'Azzano.



Padre Silvano Barbieri, era nato a Gorfigliano il 10 Aprile 1929. Era poi entrato nel 1942 nel Seminario Missionario di Carraia (Capannori) ed emise i primi voti, come comboniano, nel 1950. Infine nel 1958 fu ordinato sacerdote nel Duomo di Milano, dall'allora Arcivescovo Giovan Battista Montini. Per 30 anni, a partire dal 1959, ha svolto la sua missione con totale dedizione in Africa in particolare nel Mozambico. Anche se per motivi di salute, più volte fu costretto a rientrare in Italia, insisteva sempre per ritornare in missione. Durante questi rientri ha svolto servizi e attività pastorali nella diocesi di Lucca in varie parrocchie ed anche nel suo paese di origine, Gorfigliano, dove era sempre accolto con grande gioia e dove il ricordo delle sue attività è tuttora molto vivo. A metà anni ’60, inoltre, durante un rientro in Italia, assistette alla chiusura del Concilio Vaticano II a Roma e fu ricevuto da colui che lo aveva ordinato sacerdote, divenuto Papa Paolo VI. La spiritualità di Padre Silvano era caratterizzata da una profonda devozione a Maria che lo ha spinto, nei primi anni duemila, a svolgere il ministero di confessore in Portogallo, vicino a Fatima. Nel 2007 rientrato in Italia, ha passato un breve periodo a Lucca nella Casa dei Comboniani in via del Fosso. Infine motivi di salute lo costrinsero ad essere ricoverato presso il Centro di assistenza di Castel d'Azzano, dove poi ha vissuto anche gli ultimi giorni.



La Chiesa di Lucca si unisce al ricordo affettuoso che, per Padre Silvano, hanno i suoi familiari e i compaesani di Gorfigliano, come anche la famiglia religiosa Comboniana e tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Ha donato l’intera sua vita a Dio e ai fratelli, testimoniando e promuovendo il Vangelo con passione missionaria in particolare tra i giovani, sia in Africa come nelle sue attività svolte anche nella nostra Diocesi.