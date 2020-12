Garfagnana



Lutto per la scomparsa di Fabrizio Marchiò, volontario della Misericordia

sabato, 26 dicembre 2020, 17:37

di simone pierotti

Ha suscitato tristezza e grande cordoglio in tutta la Garfagnana la notizia della morte di Fabrizio Marchiò, 79 anni, di Petrognano. L’uomo era da sempre un convinto e attivo volontario della Misericordia di Piazza al Serchio e Giuncugnano, per la quale era un importante punto di riferimento.

E’ stata la stessa fraternita a darne la notizia, ricordando la figura di Marchiò. “Oggi è un giorno triste – si legge sul profilo facebook dell’associazione - ci ha lasciati il nostro confratello Fabrizio, punto di riferimento da sempre nella nostra Associazione. Il vuoto che proviamo è incolmabile e ognuno di noi ha solo pensieri di ringraziamento e di stima, perché Fabrizio ha donato la sua vita al volontariato senza mai risparmiarsi. Siamo tutti addolorati e sconcertati, e questa notizia ci ha colti impreparati. Eravamo speranzosi di poterlo ritrovare in breve tempo in sede, come ogni giorno, a risolvere problemi, consigliare e far sorridere.

“Fabrizio era una presenza costante e rassicurante per l’Associazione – ci scrivono i confratelli e le consorelle – ogni giorno in sede a coprire i turni e risolvere problemi grazia alla sua annuale esperienza. Non ha mai mollato neanche in questo momento difficile del covid”.

Parole di cordoglio anche da parte dell’amministrazione comunale di Piazza al Serchio che ha definito Fabrizio un uomo generoso e disponibile, un esempio per la comunità, e sulla pagina facebook della Misericordia di Camporgiano.