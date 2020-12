Lutto per Loreno Bertolacci, è morta la mamma Liana

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 25 dicembre 2020, 15:51

Oggi si registrano cinque nuovi casi di contagio in Valle del Serchio. Nel dettaglio: Pescaglia 1, Borgo a Mozzano 3, Coreglia Antelminelli 1

venerdì, 25 dicembre 2020, 15:19

In Toscana sono 118.155 i casi di positività al Coronavirus, 613 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 103.328

giovedì, 24 dicembre 2020, 17:08

Condizioni del tempo in peggioramento in Toscana tra la giornata di oggi e quella di domani, giorno di Natale. Alle criticità già previste per la giornata di oggi per vento e mareggiate si aggiungono quelle legate al rischio di nevicate sull’Appennino

giovedì, 24 dicembre 2020, 15:52

Nel dettaglio ecco i nuovi casi: Pescaglia 1, Bagni di Lucca 1, Barga 4, Borgo a Mozzano 2, Coreglia Antelminelli 1, San Romano in Garfagnana 1, Villa Collemandina 1

giovedì, 24 dicembre 2020, 15:48

In Toscana sono 117.542 i casi di positività al Coronavirus, 563 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 103.021 (87,6% dei casi totali)

giovedì, 24 dicembre 2020, 15:41

Per chiudere il 2020 i ciclisti “smart” di tutto il mondo si danno appuntamento in Toscana il 30 dicembre alle 19.00 con PEDALITALY Trebbio Virtual Race, la competizione di indoor cycling con partenza da Piaggione, in provincia di Lucca, fino al Passo del Trebbio