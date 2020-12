Garfagnana



Maltempo, allerta arancio su tutta la provincia

venerdì, 4 dicembre 2020, 16:17

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso il bollettino meteo per le prossime ore, innalzando il livello di allerta da giallo ad arancione per la giornata di oggi (venerdì 4) e domani (sabato 5). Vediamo nel dettaglio cosa prevede per la provincia di Lucca.

Per quanto riguarda il reticolo principale, dalle 6, fino alle 23:59 di sabato 5 l’allerta è arancione per forti piogge e il conseguente rischio idraulico e idrogeologico per le zone Serchio-Garfagnana-Lima (S1); Serchio-Lucca (S2) e Serchio-Costa (S3).

Per il reticolo minore, l’allerta arancio, sempre per forti piogge con rischio idraulico e idrogeologico, scatta alle 21 di questa sera (4 dicembre) e rimane tale fino alle 23:59 del 5 dicembre e interesserà tutte le aree della provincia, comprese, quindi, la Zona Valdarno inferiore (A4) e la Versilia (V).

Allerta arancione per vento in Versilia (V) e nella zona Serchio-Costa (S3) dalle 18 di questo pomeriggio fino alle 2 del 5 dicembre.

Questo peggioramento delle condizioni meteo è legato a un profondo vortice depressionario centrato sulle Isole Britanniche, che si estende fino al Mediterraneo centro-occidentale: la perturbazione – preceduta da un intenso flusso di correnti meridionali – interesserà la Toscana dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani (sabato 5), a iniziare dalle zone di nord-ovest.