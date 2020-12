Maltempo, codice giallo per vento e ghiaccio

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 26 dicembre 2020, 15:41

Nel dettaglio: Pescaglia 1, Barga 1, Borgo a Mozzano 4, Castiglione di Garfagnana 3, Coreglia Antelminelli 2, San Romano in Garfagnana 3

sabato, 26 dicembre 2020, 13:12

In Toscana sono 118.557 i casi di positività al Coronavirus, 402 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 104.099 (87,8% dei casi totali)

sabato, 26 dicembre 2020, 10:08

Lutto in casa Gazzette: la vigilia di Natale è venuta a mancare la mamma di Loreno Bertolacci, condirettore della Gazzetta del Serchio. Aveva 90 anni. I funerali oggi pomeriggio alle 15 a Ghivizzano

venerdì, 25 dicembre 2020, 15:51

Oggi si registrano cinque nuovi casi di contagio in Valle del Serchio. Nel dettaglio: Pescaglia 1, Borgo a Mozzano 3, Coreglia Antelminelli 1

venerdì, 25 dicembre 2020, 15:19

In Toscana sono 118.155 i casi di positività al Coronavirus, 613 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 103.328

giovedì, 24 dicembre 2020, 17:08

Condizioni del tempo in peggioramento in Toscana tra la giornata di oggi e quella di domani, giorno di Natale. Alle criticità già previste per la giornata di oggi per vento e mareggiate si aggiungono quelle legate al rischio di nevicate sull’Appennino