Maltempo, codice giallo per vento e neve fino al 25 dicembre

giovedì, 24 dicembre 2020, 15:52

Nel dettaglio ecco i nuovi casi: Pescaglia 1, Bagni di Lucca 1, Barga 4, Borgo a Mozzano 2, Coreglia Antelminelli 1, San Romano in Garfagnana 1, Villa Collemandina 1

giovedì, 24 dicembre 2020, 15:48

In Toscana sono 117.542 i casi di positività al Coronavirus, 563 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 103.021 (87,6% dei casi totali)

giovedì, 24 dicembre 2020, 15:41

Per chiudere il 2020 i ciclisti “smart” di tutto il mondo si danno appuntamento in Toscana il 30 dicembre alle 19.00 con PEDALITALY Trebbio Virtual Race, la competizione di indoor cycling con partenza da Piaggione, in provincia di Lucca, fino al Passo del Trebbio

mercoledì, 23 dicembre 2020, 18:04

Il segretario comunale Pd di Vagli Sotto formula un duro attacco a Mario Puglia e al sindaco colpevole di non aver preso una ferma e decisa posizione di condanna nei confronti dell'ex vice-sindaco e dirigente dell'ufficio tecnico del comune

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:32

I consiglieri Luigi Pellegrinotti e Simone Braccini, eletti nella lista di Giovanni Lodovici che ha vinto le elezioni comunali del 2019 nel comune di Vagli di Sotto, in quota Lega, hanno dichiarato di voler costituire un gruppo autonomo in consiglio comunale dopo le ultime vicende

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:14

Un “ritocco” che, magari, per il singolo cittadino non comporterà un sacrificio insostenibile ma che arriva in un momento non certamente facile e nel quale non ci si attende l’introduzione di nuove tasse