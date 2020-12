Garfagnana



Maltempo, preoccupa il livello del Serchio. Andreuccetti: "A breve sarà chiusa la statale del Brennero"

sabato, 5 dicembre 2020, 18:55

Disagi per il maltempo che oggi ha colpito duramente anche la Valle del Serchio. A preoccupare maggiormente, al momento, è la situazione al Ponte del Diavolo.



"Il fiume sta ingrossando progressivamente - ha aggiornato il primo cittadino di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti -. A breve sarà chiusa la statale del Brennero. Tutti gli abitanti sono stati avvisati di stare al primo piano. Il luogo è presidiato da forze dell'ordine e volontari".



Senso unico alternato per la sp71 in località Castellaccio (km1+300), nel comune di Pieve Fosciana. Sono già in corso gli interventi affidati dalla provincia a una ditta del luogo in regime di somma urgenza e finalizzati al completo ripristino della viabilità e il miglioramento delle condizioni meteo fanno sperare in un miglioramento della situazione generale, sebbene i terreni saturi facciano presagire un possibile aggravarsi della situazione anche in assenza di ulteriori piogge.



Il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, ha fatto sapere di essere sul territorio dal primo pomeriggio per monitorare la situazione e verificare i contesti più critici. "La pioggia - ha scritto - non ci sta dando tregua e continueremo il monitoraggio nelle prossime ore e per tutta la notte, per poi fare nuovi sopralluoghi domani. Intanto, in via precauzionale, vista la grande quantità d’acqua e in attesa di capire meglio l’entità dei danni, abbiamo deciso di chiudere la strada comunale in località Camparlese tra Ghivizzano e Piano di Coreglia e la strada di collegamento tra Coreglia capoluogo e la frazione di Gromignana. Nel primo caso riscontriamo un problema di deflusso dell’acqua a monte del rio Secco. Nel secondo caso, invece, la strada è stata interessata da una frana: anche qui, al fine di evitare qualsiasi tipo di rischio, preferiamo chiudere il transito, per poi tornare sul posto domani e capire meglio l’entità del problema".



Notizia in aggiornamento