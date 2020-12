Garfagnana



Mario Puglia, regista e protagonista di una fiction in cui l'illegalità non aveva confini

giovedì, 17 dicembre 2020, 10:26

di aldo grandi

Il procuratore capo della Repubblica di Lucca Lucia Rugani ha aperto la conferenza stampa presso l'ex Galli Tassi con una premessa a suo avviso doverosa e che ha voluto fare il punto su una persona e una personalità sicuramente complessa come quella di Mario Puglia, ex sindaco e adesso vice sindaco nonché dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Vagli, in realtà l'anima e, allo stesso tempo il corpo di una attività illegale che ha finito per pregiudicare la legalità dello sviluppo economico in Garfagnana.

Il magistrato ha voluto spiegare che non è stata questa la prima volta in cui Puglia è finito sotto inchiesta, ma nelle altre circostanze era stato sempre assolto. In questa occasione gli investigatori non sono, però, partiti da un singolo episodio o da una singola querela o da un signolo esposto. Hanno, invece, preso in esame nella sua vastità il fenomeno che, dal 2014 a sei mesi fa, ha interessato in maniera sempre più aggressiva e completa lil comune di Vagli sia come ente sia come territorio all'interno dei quali si è andata sviluppando una sorta di associazione a delinquere finalizzata all'ottenimento di illeciti guadagni a beneficio di poche e sempre le medesime persone, Mario Puglia in testa.

La dottoressa Rugani ha ritenuto importante fare questa premessa proprio per sottolineare come, da un lato, il protagonista di questa fiction, Mario Puglia, abbia sempre avuto un rapporto di rispetto nei confronti delle forze di polizia e della magistratura mentre, dall'altro, abbia posto in essere comportamenti di aperta e manifesta illegalità insieme agli altri arrestati e indagati che sono arrivati fino alla minaccia di ricorrere all'uso delle armi per convincere i più riottosi a piegarsi alle necessità dell'associazione delinquenziale.

Trentasei gli indagati dell'indagine, cinque le misure cautelari, oltre 1 milione 500 mila euro di beni sequestrati e l'inchiesta è ancora in corso.

"Non può esserci sviluppo senza legalità e rispetto della legge". Questo, in sintesi, il messaggio pronunciato dal procuratore capo Rugani a fine intervento, come a voler rilevare l'importanza e la indissolubilità dei due aspetti, sviluppo e lagalità, messi in pericolo e a rischio proprio da una rete articolata di rapporti illegali che hanno favorito imprenditori locali, amministratori, familiari degli stessi.

A differenza di alcuni anni fa, questa volta è stata compiuta dagli investigatori, carabinieri - stazione di Camporgiano in primis - squadra mobile, presente la dottoressa Silvia Cascino, guardia di finanza, una attività complessa ed articolata diremmo quasi 'panoramica' su tutta l'attività illegale svolta dal sodalizio criminale. Essa è stata passata al setaccio sin nei minimi particolari, sono state esaminate puntigliosamente vecchie querele, denunce, segnalazioni, esposti, passaggi di proprietà di fabbricati e terreni. Sono state analizzate sin nei minimi particolari le attività dell'ente Comune e i rapporti di Mario Puglia in qualità non solo di sindaco o vicesindaco, ma, soprattutto, di dirigente dell'ufficio tecnico, con gli imprenditori. Inoltre è stata anche affrontata l'attività estrattiva per il marmo e anche in questa circostanza sono state individuate pesanti illegalità e responsabilità.

Al termine dell'inchiesta gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica Salvatore Giannino, hanno individuato un ampio e ramificato sistema, facente capo a Mario Puglia, con lo scopo di ottenere la spartizione di occasioni di guadagno personali utilizzando il Comune di Vagli.