Garfagnana



Minucciano, approvato il bilancio di previsione 2021-2023

mercoledì, 30 dicembre 2020, 11:48

Nella seduta del 29 dicembre, il consiglio comunale di Minucciano ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023.



"Aver approvato il bilancio anticipatamente - esordisce il sindaco Nicola Poli -, consente agli uffici di lavorare in modo razionale, con una programmazione di ampio respiro degli impegni e degli atti da assumere lungo tutta la durata dell’anno".



"Nel merito - spiega -, si tratta di un bilancio estremamente propulsivo, che non introduce alcun nuovo onere a carico dei cittadini (vengono infatti mantenuti invariati tutti i tributi e le aliquote, peraltro già ai livelli minimi) e che, al contempo, prevede una serie di misure a sostegno delle famiglie e delle attività in difficoltà per effetto delle attuali contingenze, un pacchetto di interventi per le associazioni locali, la terza età, il sostegno alla didattica e alle attività extracurriculari e il finanziamento di iniziative per lo sviluppo del turismo e della promozione del territorio".



"Sotto il profilo dei lavori pubblici - aggiunge -, è stato licenziato un Piano delle Opere Pubbliche che, per il solo anno 2021, prevede ben 38 interventi (di cui 34 con copertura finanziaria già assegnata) per un complessivo importo di € 6.028.780, rivolti soprattutto alla riqualificazione del tessuto urbano delle frazioni, all’implementazione delle infrastrutture sociali e per il turismo, alla sistemazione delle viabilità rurali e forestali, alla manutenzione straordinaria delle viabilità comunali, alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idro-geologico".



"Si tratta di un risultato importante - conclude -, per il quale l’Amministrazione comunale ringrazia gli Uffici che hanno consentito, con il loro lavoro, di giungervi, oltretutto in tempi così rapidi".