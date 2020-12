Garfagnana



Molazzana, circa 180 tamponi nel week-end. Talani: "Tutti negativi"

domenica, 13 dicembre 2020, 14:54

di andrea cosimini

Tutti negativi. Questo il responso dei circa 180 tamponi naso-faringei a cui sono stati sottoposti, su base volontaria, i cittadini del comune di Molazzana.



L'iniziativa si è svolta nel week-end con l'allestimento di tre postazioni: una sabato a Molazzana e due domenica mattina nelle frazioni di Cascio e Sassi. "Abbiamo deciso di spostarci noi sul territorio - ha spiegato il sindaco Andrea Talani - in modo da andare noi dalle persone invece che far venire loro da noi. Questo per evitare che si creassero assembramenti. I tamponi sono stati fatti per garantire un'efficace azione di prevenzione, controllo e tracciamento della diffusione di Covid-19".



La risposta della popolazione è stata positiva. "Volevo ringraziare - ha affermato il primo cittadino -, sia per l'organizzazione sia per il prelievo dei tamponi, la Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana, la protezione civile di Molazzana, la dottoressa Baldacci, il dottor Mariani e l'infermiera professionale Ferrari. E' stata un'iniziativa, a mio avviso, importante a ridosso delle feste natalizie. Continueremo a tenere d'occhio la curva epidemiologica della nostra provincia e, se dovesse esserci bisogno, saremo pronti a ripetere questa iniziativa".



Talani ha anche approfittato dell'occasione per fare il punto dei contagi nel suo comune. "Da quanto è scoppiata la seconda ondata - ha concluso - abbiamo avuto sul territorio, in tutto, 10 casi di persone contagiate. Di queste, purtroppo, due sono decedute mentre le altre otto sono tutte negativizzate. Quindi, al momento, non abbiamo alcun caso positivo nel nostro comune".